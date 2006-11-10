Жвания назвал однопартийцев мародерами, обманывающими людей

Партия “Народный Союз “Наша Украина” должна идти в оппозицию, требовать изменения модели власти и досрочных выборов.

Об этом сказал в интервью газете “По-українськи” №206 (248) народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ.

По его словам, “только тогда сможем быть действительно политической силой. А сейчас мы просто мародеры, которые пытаются обмануть людей”.

Д.ЖВАНИЯ заявляет, что он выйдет из партии, “если она не примет окончательного решения о переходе в оппозицию!”. По его словам, в парламенте в последнее время “откровенно издеваются” над ”Нашей Украиной”. “Мы отзываем своих министров. А большинство их не отпускает. Рассказывают, что по этому поводу еще идет диалог," - сказал он. На вопрос, ведет ли кто-то этот диалог из партии, он ответил утвердительно, но отметил, что как депутат не имеет к этому “никакого отношения”. “Для чего мне оставаться в такой системе, где я ничего не решаю? Мы должны идти в оппозицию, требовать изменений модели власти и досрочных выборов", - отметил он.

Говоря о последних выборах в Верховную Раду Украины, Д.ЖВАНИЯ отметил, что ”Наша Украина” была “заложницей чужих решений”. “Мы не считали, что первым номером нужно ставить премьер-министра господина ЕХАНУРОВА. Политическая сила, которая ассоциируется с национал-патриотической идеей, с таким первым номером ничего хорошего получить не могла," – отметил он. По его словам, на протяжении всей кампании “ни на одной из встреч наш первый номер не вспомнил название ”Наша Украина”.

Д.ЖВАНИЯ также отмечает, что на первые позиции в списке попали люди, которые “никогда не имели к партии никакого отношения”. По его словам, «первая пятерка вообще не принимала участие в выборах”. “Хорошо, что хоть столько набрали. Я не то, что не был огорчен нашими 14 процентами, а удивился, что мы столько набрали," - отметил депутат.