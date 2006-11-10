Тимошенко определила у Ющенко и Януковича ”стокгольмский синдром”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО раскритиковала сегодняшний отчет правительства о 100 днях его деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам на пресс-конференции.

Она привела несколько цитат из сегодняшнего выступления В.ЯНУКОВИЧА и прокомментировала каждую из них. В частности, она раскритиковала тезис премьера о плодотворном сотрудничестве премьера и Президента. «Еще пройдет 10 или 20 дней и премьер с Президентом начнут друг другу двери в квартирах поджигать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что сейчас никакого сотрудничества между премьером и Президентом не наблюдается, назвав их совместную деятельность «стокгольмским синдромом», когда, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, террорист и заложники находясь вместе в течение длительного времени, начинают сближаться между собой. Также она раскритиковала тезисы В.ЯНУКОВИЧА о «преодолении кризиса в жилищно-коммунальном хозяйстве». «Это просто готовое высказывание для Комеди Клаб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что во многих регионах еще до сих пор нет тепла и называть такую ситуацию преодолением кризиса просто абсурдным. Кроме этого она раскритиковала заявления В.ЯНУКОВИЧА о социально ориентированном бюджете и преодолении коррупции в органах государственной власти.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила: «Сегодняшнее выступление ЯНУКОВИЧА нужно без купюр напечатать и раздать каждому гражданину. Я хочу, чтобы наши люди пользовались только реальными фактами, а некрасивыми высказываниями».