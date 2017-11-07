"Дело рюкзаков": САП обжаловала отказ суда арестовать сына Авакова

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционном суде города Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда города Киева от 1 ноября этого года в уголовном производстве по так называемому “делу рюкзаков”, которыми подозреваемым избраны меры пресечения в виде личных обязательств. Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура считает указанные меры слишком мягкими и такими, что не соответствуют тяжести уголовного правонарушения и рискам, установленным во время досудебного расследования», - говорится в сообщении.

Прокуроры САП будут настаивать на своей позиции, изложенной в суде первой инстанции.

Как сообщал УНИАН ранее, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известной как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию с целью пиара, ради собственных политических амбиций - либо для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также подчеркнул, что НАБУ и САП «не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов». В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков в «деле рюкзаков» не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд. 1 ноября в НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в частности обыски в служебных лиц Национальной полиции Украины.