Тимошенко заявляет, что Янукович сдал страну

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО раскритиковала достижения правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, сравнивая их с достижениями своего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала журналистам на пресс-конференции.

В частности, она отметила, что ее правительство на 70% увеличило доходную часть бюджета, в то время как правительство В.ЯНУКОВИЧА за время своей работы «полностью восстановило все теневые схемы».

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во время работы ее Кабмина тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись, в то время как правительство В.ЯНУКОВИЧА повысило их в 2,5-4 раза. Она также напомнила, что когда ее правительство было у власти, цена на газ была 50 долларов, в то время как «правительство ЯНУКОВИЧА сдало страну» и подняло цену до 130 долларов.

Также она добавила, что ее правительство повысило минимальный уровень пенсий на 75%, в то время как правительству В.ЯНУКОВИЧА ничего подобного не удастся, поскольку любые попытки повысить социальные выплаты «съест инфляция».