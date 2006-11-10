Регионы хотят контролировать все сферы жизни

Любые вопросы, связанные с взаимоотношениями между органами власти, не гуманитарные, не духовные вопросы, а политические.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН член фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ, отвечая на вопрос относительно создания временной следственной комиссии ВР относительно проверки деятельности Министерства внутренних дел и намерений создать временную следственную комиссию по проверке деятельности СБУ, а также заявлений ряда политиков относительно возможной отставки генпрокурора Украины.

«Власть это политика и все, что происходит во власти, имеет политическую окраску. Не нужно этого бояться», - отметил он.

Комментируя заявление руководителя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО, что попытка создания в парламенте временной следственной комиссии является попыткой вмешаться в деятельность СБУ, Е.КУШНАРЕВ отметил, что практика парламентских расследований - это общепринятая мировая практика, «а не украинское ноу-хау». Он напомнил, что именно благодаря такой практике в США раскрывались довольно непривлекательные действия власти, в том числе и в высших ее эшелонах, в частности, это касается и ЦРУ, и ФБР. «Почему же наши правоохранительные органы в любых попытках парламента в рамках своих конституционных законных прав, поинтересоваться, чем занимаются доблестные правоохранители, сразу все переводят в плоскость политического давления, или тем более преследований», - отметил Е.КУШНАРЕВ. Он считает, что в Украине необходимо «усовершенствовать и развивать практику парламентского контроля за всеми сферами жизни». Он считает, что именно Верховная Рада, которая представляет интересы всего общества, имеет «максимально комплексный и не предвзятый подход к любой проблеме». По его словам, это связано с тем, что в парламенте есть как провластные силы, так и оппозиция.