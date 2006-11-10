Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет быть эффективным, а не эффектным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня на торжественном собрании антикризисной коалиции и правительства по случаю 100 дней работы правительства В.ЯНУКОВИЧА.

“Мы будем работать не для рекламы, а для стратегической перспективы, потому что мы игроки не на короткую дистанцию. Наша серьезная игра рассчитана на длительную перспективу”, - сказал он.

Премьер отметил, что правительству и антикризисной коалиции нужна не эффектность и популизм, а эффективность, “которую можно достичь лишь строя настоящее и будущее на надежном фундаменте правды и открытости перед народом”.

“Я понимаю, почему нашим оппонентам это не нравится. Но мы не работаем в угоду их вкусам и привычкам”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что будет всегда говорить правду о ситуации, в которой находится страна.

“При этом мы не имеем целью кого-то унизить, или приуменьшить чьи-то достижения, но должны сделать строгую оценку и объективный аудит состояния страны, потому что без этого нельзя построить эффективную стратегию ее развития. Это главное”, - сказал премьер.