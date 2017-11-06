Помощник госсекретаря США посетит Украину в ноябре

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл посетит Украину в конце 10-дневной поездки в Европу, которая начнется сегодня, 6 ноября, в Брюсселе. В заявлении Госдепартамента говорится, что Митчелл встретится с украинскими лидерами 14-16 ноября, передает "Радио Свобода".

Дипломат «вновь подтвердит приверженность Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и призовет Украину продолжать проводить критические реформы», сказано в сообщении. Митчелл также встретится с деловыми и общественными лидерами, чтобы обсудить усилия Украины для превращения в «процветающее, безопасное и демократическое европейское государство».

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.

Как сообщила пресс-служба президента, собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.