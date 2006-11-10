К Януковичу на сцену прорвался пациент психбольницы

Во время выступления премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на расширенном собрании антикризисной коалиции и правительства на сцене появился посторонний мужчина.

Как передает корреспондент УНИАН, как только премьер закончил свое выступление, на сцену Украинского дома вышел пожилой мужчина, который пытался пообщаться с В.ЯНУКОВИЧЕМ. Однако охранники главы правительства вывели мужчину со сцены и из зала, где проходит собрание.

Журналисты не были допущены в зал, а слушали выступления участников собрания в пресс-центре. В зале присутствовали только операторы телеканалов.

Как сообщает Украинская правда , в кулуарах мужчина объяснил, что хотел передать ЯНУКОВИЧУ письмо, в котором изложил свои проблемы.

Он назвался Иваном Дворецким, бывшим машинистом Дарницкого депо, которого еще во времена Щербицкого лишили квартиры и поместили в психбольницу.