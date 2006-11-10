Своим оппонентам Янукович ответил: ”не дождетесь”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что антикризисной коалиции не угрожает раскол.

Об этом он сказал сегодня на торжественном собрании антикризисной коалиции и правительства по случаю 100 дней работы правительства В.ЯНУКОВИЧА.

“Для нас с вами не секрет, что кое-кто ожидал и ожидает, что определенные идеологические разногласия или даже скажу – кадровые вопросы смогут разрушить наше единство”, - сказал премьер.

“Считаю, что ответ может быть один – не дождетесь! Наши политические силы – зрелы. Политики, которые стоят во главе наших партий и фракций – опытные, закаленные в многочисленных политических баталиях”, - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что именно парламентская коалиция является фундаментом новой системы власти.

“Не будет стабильной коалиции – не будет и стабильного правительства. Под угрозой окажется и парламент”, - отметил премьер.

По словам премьера, цена стабильности антикризисной коалиции заключается в стабильности страны, благосостоянии и безопасности украинцев.