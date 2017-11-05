Гройсман: государство усиливает социальную ответственность перед гражданами для обеспечения достойных условий жизни

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает, что государство усиливает социальную ответственность перед гражданами для обеспечения достойных условий жизни.

Об этом говорится в поздравлении главы правительства по случаю Дня работника социальной сферы.

Гройсман отметил, что в условиях коренных преобразований и внедрения структурных реформ в Украине работники системы социальной защиты выполняют важную и ответственную работу, благодаря которой реализуются социальные интересы каждого гражданина Украины, удовлетворяются базовые потребности человека, а также потребности граждан, попавших в затруднительное положение и нуждающихся в социальной защите.

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Премьер подчеркнул, что реформа социальной сферы является одним из приоритетов деятельности правительства, что будет способствовать возобновлению экономического развития, воплощению секторальных реформ, модернизации ключевых отраслей национальной экономики.

«Важными решениями, которые имеют или будут иметь в скором будущем значительное влияние на социальное развитие в стране, являются образовательная, пенсионная и медицинская реформы. Все эти наработки стали результатом твердого убеждения всей правительственной команды: социальные стандарты в нашей стране должны расти одновременно с экономическим продвижением и возрождением промышленности. Именно поэтому государство усиливает социальную ответственность перед собственными гражданами для обеспечения достойных условий жизни», - отметил Гройсман.

Он добавил, что невозможно переоценить вклад работников социальной сферы в улучшение условий жизни граждан, прежде всего пенсионеров, малообеспеченных слоев населения, нуждающихся в социальной защите.

Премьер пожелал всем работникам социальной сферы карьерного роста, крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо граждан и всей страны.