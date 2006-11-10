Медведько советует Гриценко застрелиться

Генпрокуратура заявляет, что министр обороны Анатолий Гриценко не имеет права давать советы Александру Медведько относительно его отставки.

Об этом в пятницу пишет газета "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Не министру давать советы генпрокурору. Пусть лучше думает о себе и о том, как исправить положение дел в армии, которая на ладан дышит", - отметили в пресс-службе.

"В преддверье отчета Гриценко в Верховной Раде такие рекомендации и требования напоминают конвульсии. Офицеры после такого стреляются", - сказали в ГПУ.

Как известно, ранее Гриценко заявлял, что Медведько должен немедленно уйти в отставку.

"Не может страна жить при таком генеральном прокуроре – этот человек должен уйти в отставку. Если у него есть остатки порядочности, то он напишет заявление сам", - сказал тогда министр.

Украинская правда