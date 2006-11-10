Мороз предлагает Ющенко выяснить, что такое политреформа

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предлагает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО инициировать проведение “круглого стола” на тему политической реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал на собрании антикризисной коалиции и правительства, которое проходит в Украинском доме.

Он отметил, что сегодня есть «много спекулятивных дискуссий по поводу политической реформы». По словам А.МОРОЗА, во время подписания Универсала национального единства был проведен “круглый стол," и это пошло на пользу всем его участникам, поскольку дискуссии проводились открыто, перед телекамерами.

Он предложил Президенту Украины В.ЮЩЕНКО снова инициировать проведение “круглого стола” по поводу, «что такое политическая реформа и кто как ее представляет».

А.МОРОЗ считает, что во время “круглого стола” будут даны ответы на многие вопросы, которые сегодня возникают в обществе по этому поводу.

Председатель ВР подчеркнул, что во всех спекулятивных дискуссиях «аппарат ВР не принимает участия и не будет принимать». Он считает, что никому не нужно заострять политическую ситуацию, а необходима дискуссия.

А.МОРОЗ также отметил что политическая реформа в части местного самоуправления обязательно будет реализована. Он подчеркнул, что «никому не удастся сделать ревизию политического выбора Украины». По словам председателя ВР, первые 100 дней работы правительства показали необходимость проведения политической реформы и ее продолжения на местном уровне.