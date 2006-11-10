Ющенко сорвал Луценко с торжественного заседания

Министр внутренних дел Юрий Луценко покинул собрание антикризисной коалиции и правительства, которые в пятницу утром проходят в Украинском доме, через пять минут после начала мероприятия.

На выходе Луценко объяснил, что его вызывает президент Виктор Ющенко.

"Позвонил президент и вызывает меня к себе. Что случилось, я не знаю. Я сейчас выясню", - сказал министр журналистам.

На вопрос, что он делает на собрании антикризисной коалиции, учитывая то, что он не является членом ни одной из партий - участниц коалиции, Луценко ответил: "Это не просто собрание антикризисной коалиции, это собрание правительства и антикризисной коалиции".

Украинская правда