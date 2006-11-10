Кушнареву не нравится прическа Луценко

Член фракции Партии регионов Евгений Кушнарев уверен, что любые разговоры об отмене конституционной реформы бессмысленны, вредны и опасны для Украины.

"Никакой отмены реформы быть не может", – заявил он в эфире телеканала "Тонис", добавив, что "это путь к жесточайшему противостоянию во всей системе власти, среди политической элиты, это может отбросить страну назад".

По словам Кушнарева, "мы уже очень глубоко вошли в реформу", сообщает пресс-служба "Регионов". Он также высказал надежду, что "в Конституционном Суде люди понимают всю ответственность за такие решения, и не думаю, что там кто-то слепо будет выполнять чьи-то указания".

Относительно попыток объединить страну депутат подчеркнул, что "в решающей степени это зависит от президента". "Но я не жду от нынешнего президента тех шагов, которые могли бы способствовать объединению Украины", – добавил политик.

Говоря о правительстве Виктора Януковича Кушнарев высказал мнение, что правительство на примере возобновления нормального диалога с Россией показало свою авторитетность, и что с ним считаются.

"Думаю, что по результатам украино-российских переговоров по газовой теме облегченно вздохнула вся Европа, которая была напугана прошлогодними событиями. Это и есть реальный авторитет нашего государства и уверенность в том, что с этим правительством можно иметь дело", – добавил он.

Касаясь темы предстоящих отчетов министров обороны и иностранных дел, депутат отметил, что "являясь членами правительства, они не имеют права на особое мнение после того, как правительство принимает решение".

"Они (Тарасюк и Гриценко) позволяют себе неоднократно после принятия решений высказывать особую точку зрения. Да, они пришли в правительство по квоте президента, но у них такой же статус членов правительства, как и у любых других министров", – сказал Кушнарев.

После демонстрации в эфире сюжета о пребывании министра МВД в Москве ведущий программы сообщил, что его пригласили там на каток, и задал вопрос Кушнареву, куда бы он пригласил Луценко.

"Я посмотрел сюжет о Луценко в Москве, и пригласил бы его в парикмахерскую, потому что министру, представляющему Украину, не лишним было бы по утрам причесываться", – ответил депутат.

В конце программы Кушнарев прокомментировал свое отношение к приближающейся годовщине помаранчевой революции: "Я считаю это не революцией, а масштабной и спланированной акцией по захвату власти".

"Безусловно, она серьезно опиралась на естественное желание людей изменить ситуацию в стране к лучшему. Но на этом желании циничные политики грубо спекулировали: обманывая людей, обещая что угодно, лишь бы удержать на Майдане, чтобы с его помощью захватить власть, а потом использовать эту власть в своих целях", - считает депутат.

Украинская правда