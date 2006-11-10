Янукович на торжественном собрании упомянул о жизни на Марсе

Во дворце искусств “Украинский дом” началось торжественное собрание антикризисной коалиции и правительства, посвященное 100 дням деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, на собрании руководитель антикризисной коалиции Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что правительство Украины во внешней политике «руководствуется национальным украинским прагматизмом», а во внутренней - «стабилизировало экономическую ситуацию и обеспечивает социальное благосостояние граждан».

Возле Украинского дома собрались сторонники коалиции с флагами Партии регионов и Социалистической партии Украины.

В зале присутствуют члены правительства, народные депутаты.

Во время своего выступления премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность в том, что формированию широкой коалиции помешали личные амбиции и политический экстремизм некоторых депутатов.

«На пути встали амбиции и политический экстремизм некоторых наших коллег по парламенту», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он выразил убеждение, что Универсал национального единства, подписанный в начале августа, должен был бы стать основой для формирования широкой коалиции, к чему были готовы участники антикризисной коалиции, однако этого не произошло.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ считает, что не все возможности для формирования широкой коалиции еще использованы, и переговоры можно продолжать. «Хочу подчеркнуть, работа над идеей создания широкой коалиции продолжается, и участниками этого диалога, по моему убеждению, должны стать все конструктивно настроенные политические силы, но в то же время отмечаю: мы не можем зависеть от политических прихотей и интриг, мы не позволим никому из наших оппонентов превратить страну в заложника в борьбе за власть», - сказал премьер. «И тем, кто пытается помешать процессу создания широкой коалиции, я хотел бы сказать словами известного киногероя: независимо от того есть жизнь на Марсе, или нет, новый год все равно наступит», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он также отметил, что люди доброй воли и искренних намерений должны поддерживать создание широкой коалиции.