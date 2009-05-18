Огрызко рассказал, как Россия мешает Украине и ЕС ввести безвизовый режим

Ввести безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом возможно только при условии завершения демаркации государственной границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ОГРЫЗКО.

«До тех пор, пока у нас не будет обустроена должным образом государственная граница Украины, до тех пор, пока мы не сможем сказать, что полное соответствие есть между требованиями стран Шенгенской зоны и тем, что есть в Украине, до тех пор вопрос о безвизовом режиме будет чисто теоретическим», - сказал В.ОГРЫЗКО.

В частности, он акцентировал внимание на проблеме разграничения границы между Украиной и Россией.

«Это совсем не случайно, что уже два года не может заработать украинско-российская демаркационная комиссия», - сказал В.ОГРЫЗКО и, обращаясь к журналистам, добавил: «Думаю, что вы прекрасно понимаете связь между этими событиями».

В.ОГРЫЗКО также сообщил, что в июне Украина начнет переговоры о безвизовом режиме с ЕС. По его словам, это будет ежегодный план, который наше государство должно будет выполнить, чтобы отвечать требованиям ЕС.

Кроме того, В.ОГРЫЗКО напомнил, что в должности министра иностранных дел затрагивал вопрос об отмене виз для украинцев до проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года. По его словам, это был бы самый оптимистичный вариант, учитывая временные рамки и объемы задач.

Также В.ОГРЫЗКО высказал предложение реализовать в рамках инициативы “Восточное партнерство” совместный проект Украины, России и Евросоюза по обустройству украинско-российской границы. По его убеждению, такой формат решения проблемы снял бы любые подозрения в несправедливом решении или намерениях какой-то из сторон нанести вред другой.