Корж: Минздрав дал команду использовать непроверенную вакцину

Экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта, народный депутат Украины Виктор КОРЖ отвергает обвинения в причастности к закупке 9 миллионов доз индийской вакцины против кори и краснухи.

В интервью УНИАН он отметил, что в свое время команда правительства Виктора ЯНУКОВИЧА действительно приняла решение о сотрудничестве с ЮНИСЕФ и подписала рамочное соглашение о дополнительной иммунизации против кори и краснухи. Экс-министр отметил, что не сомневается в правильности этих действий.

“Как врач и цивилизованный человек, я четко понимаю, что альтернативы вакцинации нет. Благодаря вакцинам удалось преодолеть такие страшные инфекционные болезни как чума и оспа. Прививка спасла жизнь миллионам людей во всем мире. Поэтому, учитывая мнение специалистов, которые предвидели вероятный рост уровня заболеваемости корью и краснухой в Украине в ближайшие годы, было подписано рамочное соглашение о преодолении этих инфекций. Однако еще раз подчеркиваю – соглашение было рамочное, определяющее концептуальные принципы, и в общих терминах регламентировало наше сотрудничество”, – отметил В.КОРЖ.

По его словам, в данном соглашении не было ни слова о том, какой именно вакциной будут иммунизировать украинцев, ни о количестве доз, ни о возрастном контингенте, который охватит массовая вакцинация и так далее, в то же время было определено, что необходимо исследовать существующий иммунитет у населения.

“В рамочном соглашении, в частности, не оговаривалось, будет ли эта прививка дифференцированная или массовая. Решение о почти стопроцентном охвате украинской молодежи в возрасте от 17 до 29 лет было принято сегодняшним руководством Минздрава (кстати, до сих пор ни один специалист Министерства здравоохранения не доказал ни прокуратуре, ни Временной следственной комиссии ВР, ни академии медицинских наук, почему именно этот возрастной контингент, это очень непростой вопрос). Так же, как и решение о количестве доз – 9 миллионов и стране-производителе вакцины - Индии”, – сообщил В.КОРЖ.

Народного депутата особенно возмущает, что был избран препарат, который не прошел процедуру сертификации, узаконивания, не получил разрешения на использование в нашем государстве. “В прививочной кампании была использована вакцина, которая не прошла соответствующие разрешительные процедуры, которая не прошла клинические испытания, которые являются обязательным в нашей стране. Следовательно, министр и его первый заместитель не имели никакого права давать разрешению на ее использование. Как следствие - прививка этой вакциной привела к гибели подростка и к поствакцинальным осложнениям и реакциям у 208 человек”, – отметил В.КОРЖ.

По его мнению, если экстраполировать эту ситуацию на миллионы украинцев, сложно даже предусмотреть, сколько было бы осложнений и смертельных случаев, учитывая то, что планировали вакцинировать 9 миллионов человек. “Тогда бы мы имели тысячи молодых украинцев на больничных койках и, не исключено, уже не один летальный случай. Если это считают нормальной ситуацией в нашем Министерстве здравоохранения, то я категорически с этим не соглашаюсь”, – отметил В.КОРЖ.

Народный депутат обратил внимание на то, что в постановлении правительства о массовой иммунизации есть четкий пункт о том, что при составлении окончательных списков для прививок следует учесть имеющееся состояние иммунитета в данной возрастной группе.

“Собственное государственное предприятие Минздрава и областные управления здравоохраненя получили такое поручение. Было выявлено, что около 80% контингента в возрасте от 17 до 29 лет имеют стойкий иммунитет к кори и краснухе либо в результате перенесенной болезни, либо двукратных прививок. То есть нуждались в прививке лишь 20% молодых людей. К тому же и наши специалисты, и зарубежный опыт свидетельствуют, что в мире давно используется дифференцированная вакцинация, то есть прививки делают лишь тем, кто в этом нуждается", - говорит депутат.

По его словам, не "нужно быть большим медиком, чтобы понимать: если у человека большие титры соответствующих антител, когда есть иммунитет, то введение дополнительных инородных белков антигенов или бактериально-вирусных компонентов приводит к, по меньшей мере, аллергической или другой непредвиденной иммунологической реакции”.

Как отметил В.КОРЖ, большинство специалистов склоняется к мысли, что дополнительная иммунизация с имеющимся иммунитетом может привести к отдаленным или мгновенным реакциям. “Когда мы ставили вопрос к руководству Минздрава, учитывали ли эти данные об иммунологических проверках в регионах перед началом иммунизации, ответ был – нет, не учитывали. Вместо этого была дана команда к повальной, тотальной вакцинации”, – сказал В.КОРЖ.

Народный депутат также обратил внимание на то, что окончательная судьба индийской вакцины от кори и краснухи сейчас не известна.

“У меня есть данные, которые пока не разглашают, - от этой вакцины уже отказалась Всемирная организация здравоохранения и несколько стран с разных континентов, даже страны третьего мира, которым предлагали эту вакцину. Это очень важный вопрос для нашей страны. Вероятно, Украина должна ее утилизировать. Но найдутся ли на это средства?”, – подытожил В.КОРЖ.

Как сообщал УНИАН, в Украине начиная с 26 мая 2008 года должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая 2008 г. старшеклассник из Краматорска после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации. 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи.

При этом министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ в ноябре 2008 года заявил, что вакцинация от кори в Украине не будет возобновлена, пока не будет гарантирована безопасность этого процесса.