Борис Беспалый раскрыл принцип отбора новых лиц Нашей Украины

Среди изменений к Уставу партии “Народный союз “Наша Украина”, которые будет предложено рассмотреть съезду в субботу, есть несколько дискуссионных моментов. Об этом сайту RAZOM сказал председатель Уставного комитета Борис БЕСПАЛЫЙ по завершении Совета партии.

Так, сообщил он, Уставный комитет рассмотрел предложение избирать руководителей партийных организаций всех уровней тайным голосованием. По его словам, это предложение имеет своих сторонников и своих оппонентов, поэтому Уставный комитет предлагает рассмотреть этот вопрос на съезде.

Комитет также предлагает принять новую схему голосования на съезде. Как отметил Б.БЕСПАЛЫЙ, кадровые вопросы будут голосоваться по одному из трех принципов – либо в открытом режиме, либо в тайном, либо - в наиболее ответственных случаях – в поименном. “Когда избирается один человек – логично тайное или поименное голосование, - сказал Б.БЕСПАЛЫЙ, - а когда избирается коллективный орган, голосование, как правило, является консенсусным”.

Среди предложенных Уставным комитетом изменений к Уставу партии и технология избрания председателя Совета партии. “Есть предложения избирать председателя Совета съездом напрямую, а не новоизбранным Советом. Есть и другое предложение - оставить в силе действующую схему избрания председателя Совета”, - отметил Б.БЕСПАЛЫЙ.

Он также сообщил, что Уставный комитет предлагает сократить название парии, оставив в ней два слова – “Наша Украина”.

Впрочем, отметил Б.БЕСПАЛЫЙ, все эти изменения к Уставу должен принять съезд двумя третями голосов.

Касаясь принципов формирования Совета партии, он сообщил, что в него будут включены по три представителя из каждого региона. Также в Совет войдут народные депутаты, представляющие партию “Наша Украина” в парламенте. А также - председатели областных советов и главы областных администраций, которые являются членами “Нашей Украины”, экс-министры, работники исполнительных партийных комитетов – центрального и регионального. А также представители Молодежного союза “Наша Украина”. “Это и есть новые лица партии”, – отметил Б.БЕСПАЛЫЙ.