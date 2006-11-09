Тимошенко обеспокоена возвратом политики времен Кучмы

Политическую ситуацию в Украине и ее влияние на отношения между Украиной и Европейским Союзом обсудили во время сегодняшней встречи лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и члены делегации Европейского Парламента во главе с сопредседателем Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Мареком СИВЕЦЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, во встрече также приняли участие глава представительства Европейской Комиссии в Украине, Молдове и Белоруси Иен БОУГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Украине Лаура РЕЙНИЛЯ, народные депутаты Украины Григорий НЕМЫРЯ и Владимир ПОЛОХАЛО.

Европейские собеседники подчеркнули необходимость скорейшего принятия Верховной Радой законов по ВТО, что позволит начать переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Также европейские парламентарии отметили необходимость приложения больших усилий Украиной для осуществления судебной реформы, борьбы с коррупцией и создания благоприятной бизнес-среды для иностранных инвестиций.

Европарламентарии поблагодарили Ю.ТИМОШЕНКО за последовательность БЮТ в поддержке законов, необходимых для вступления Украины в ВТО и приближению к ЕС.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для БЮТ стратегическим приоритетом является интеграция Украины в Европейский Союз.

В то же время она выразила обеспокоенность возвращением внешней политики Украины к многовекторности времен Леонида КУЧМЫ.

М.СИВЕЦ также пригласил Ю.ТИМОШЕНКО выступить в ближайшее время в Европарламенте.