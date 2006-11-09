Порошенко демонстрирует единство НСНУ
Три недели между этапами съезда почти закончились
Член президиума Совета партии «Народный Союз Наша Украина” Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что во время второго этапа съезда НСНУ 11 ноября партия продемонстрирует единство своих рядов.
Об этом П.ПОРОШЕНКО заявил в интервью УНИАН, полный текст которого будет размещен на веб-сайте агентства.
«На предстоящем съезде партия продемонстрирует свое единство, слишком многое поставлено на карту», - сказал, в частности, П.ПОРОШЕНКО.
По его словам, решение партии о переходе в оппозицию, консолидация и координация усилий в рамках парламентской оппозиции с партнерами «Нашей Украины» не допускает никаких действий, которые могут быть поданы как серьезные разногласия в партии.
В то же время П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что партия не изменит своим демократическим принципам: «Она изначально формировалась как партия, в которой был слышен голос каждого делегата».
Также депутат высказал удовлетворение по поводу того, что три недели между первым и вторым этапом съезда прошли плодотворно, что были созданы Программная и Уставная комиссии.
В контексте последнего П.ПОРОШЕНКО отметил, что «предложения по изменению Устава партии позволяют говорить о повышении роли региональных партийных организаций, продолжении демократических традиций».
«При этом важно, что Президент был и остается почетным председателем партии», - добавил П.ПОРОШЕНКО.