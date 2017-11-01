Спецслужбы РФ планировали покушения на 1600 правоохранителей и высших госчиновников Украины - Матиос

Спецслужбы Российской Федерации планировали совершить покушения на 1600 украинских правоохранителей и высшее руководство государства. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в ходе брифинга.

Читайте такжеПокушение на Осмаева и Окуеву: нардеп говорит, что киллер втирался в доверие Ляшко"Субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также Центра специальных операций "ДНР", "ЛНР" были 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины. Я подтверждаю это. В том числе высшее руководство государства. Только благодаря техническим возможностям, которые точно не в военторге прикупили в "ДНР", "ЛНР", смогли отслеживать в режиме реального времени местонахождение и передвижение такого большого количества людей", - сообщил Матиос.

Также главный военный прокурор сообщил о том, что субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Максима Шаповала должен быть стать нынешний первый заместитель Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Хочу сказать больше, субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен был быть, его спасло божье провидение и командировки за пределы Украины, нынешний первый заместитель Нацполиции Аброськин. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу. Это все, что я могу сказать".

Как сообщал УНИАН, 27 июня в столице взорвали автомобиль сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала. Полковник погиб на месте: взрыв был такой силы, что обломки машины разбросало по дороге. Пострадало двое прохожих. Подрыв авто 39-летнего Шаповала правоохранители квалифицировали по статье "Террористический акт". Дело передано для расследования в Главную военную прокуратуру.