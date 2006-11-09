Катеринчук: Президенту нужна обновленная Наша Украина

Председатель исполкома партии “Народный Союз Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК убежден, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, который является почетным председателем партии, нужна обновленная “Наша Украина”.

Об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил в интервью УНИАН.

“Президенту нужна обновленная “Наша Украина”. Если обновление не произойдет, она ему не нужна”, - сказал Н.КАТРИНЧУК, отметив при этом, что сегодня у членов фракции “Наша Украина” “нет политического драйва”.

В этом контексте Н.КАТЕРИНЧУК отметил: “После той внутренней ломки, когда отдельные лидеры “Нашей Украины” предлагали народным депутатам нашей фракции сдать мандаты, если они не соглашаются идти в коалицию с Партией регионов, люди напуганы, они боятся. Если сравнивать с прошлым созывом, с той фракцией, которая три года была в оппозиции и не сломалась, которая была сплочена вокруг лидера и идеи - сейчас фракция проходит путь в сторону “чтобы не навредить себе”. Люди не хотят говорить очевидных вещей, у них нет того профессионального признака, что мы пришли бороться, отстаивать интересы избирателей. Однако происходит мягкое сползание в компромиссы”.

Полный текст интервью, которое народный депутат Н.КАТЕРИНЧУК дал в канун съезда НСНУ, который состоится 11 ноября, читайте на веб-сайте УНИАН.