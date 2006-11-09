Богатырева: Ющенко валит инициативы и поучает на всю страну

Координатор парламентской коалиции, руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО должен предложить свой вариант законопроекта о внесении изменений в Закон “О хозяйственных обществах”.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ со ссылкой на Р.БОГАТЫРЕВУ.

«Ситуация сегодня такова: мы имеем 117 крупных предприятий, в которых государству принадлежит от 50 до 100 процентов акций. Из них 73, где доля государства - от 50 до 60 процентов. То есть, именно на эти 73 предприятия непосредственно влияют изменения к закону. Этот контрольный пакет должен был бы позволять государству эффективно руководить этими предприятиями. Сейчас же, имея такой пакет акций, государство не может провести собрание акционеров. Это нонсенс, когда предприятия с доминирующей госсобственностью управляются кем угодно, но не государством», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, парламентское большинство, принимая изменения к закону, руководствовалось, прежде всего, интересами государства, вопреки интересам отдельных бизнес-групп, которым выгодно управлять предприятиями с госсобственностью в обход государства. “Понятно, что именно эти бизнес-группировки и подняли такую шумиху по поводу данного закона, что, очевидно, и привело к ветированию его Президентом”, - считает координатор парламентского большинства.

„Мы должны действовать максимально открыто, ведь мы имеем обязательства, поставив подписи под Универсалом национального единства. Если Президент считает, что такие изменения к закону – это лишь часть вопроса, то пусть предлагает свое виденье, когда эти документы еще проходят через парламентские заседания. Пусть продемонстрирует, что мы должны работать вместе, а не валить инициативы по факту и потом на всю страну поучать”, – цитирует слова Р.БОГАТЫРЕВОЙ пресс-секретарь фракции Л.ХАРИВ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О хозяйственных обществах» (относительно снижения планки кворума проведения общего собрания хозяйственного общества), согласно которому собрание акционеров считается правомочным, если на нем присутствуют акционеры (их представители), владеющие в совокупности более чем 50% голосов (В предыдущей редакции закона записано, что собрание считается правомочным, если в них принимают участие акционеры, владеющие более чем 60% голосов). Закон, в случае подписания, должен был вступить в силу с 1 января 2007 года.

Третьего ноября В.ЮЩЕНКО вернул закон в парламент, поскольку считает, что сокращение кворума собрания акционеров до 50% приведет к нарушению интересов миноритарных участников хозяйственных обществ.

В своих предложениях к документу глава государства отметил, что вследствие сокращения кворума для проведения общего собрания этих хозяйственных обществ произойдет одновременное сокращение количества голосов участников обществ, необходимого для принятия важнейших для общества и его участников решений, – если сейчас отмеченные вопросы могут решаться при наличии почти половины голосов всех участников обществ, то по закону от 19 октября 2006 года необходима будет лишь треть голосов участников общества.

По убеждению главы государства, это приведет к нарушениям интересов участников хозяйственных обществ, в первую очередь миноритарных. Ведь в необходимых для мажоритарных участников общества случаях можно будет обойтись без голосов мелких акционеров, не учитывать их мнение при решении важных вопросов. Это также повлечет новые корпоративные конфликты, многочисленные злоупотребления в этой сфере, дестабилизацию украинского фондового рынка.

Президент отметил, что такие изменения к Закону «О хозяйственных обществах» не соответствуют нормам Конституции относительно нерушимости права частной собственности, обеспечения защиты государством всех субъектов права собственности, будут приводить к сужению объема прав граждан при внесении изменений в действующие законы, что запрещено Конституцией Украины.

По убеждению главы государства, такие изменения еще больше углубят негативные тенденции к перераспределению собственности, которые и так приобрели угрожающий характер. По официальным данным, на протяжении последних 2 лет мишенью рейдерских атак стали более 2000 предприятий. Это провоцирует нестабильность в отношениях собственности, создает угрозу экономической безопасности государства.

Учитывая вышеприведенное, Президент Украины принял решение применить к закону право вето.