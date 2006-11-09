Секретариат Президента настаивает на том, чтобы Нашу Украину возглавил Луценко

Руководство Секретариата Президента Украины настаивает на том, чтобы партию “Народный Союз Наша Украина” возглавил нынешний министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате. Руководство Секретариата вроде бы убедило Президента Виктора ЮЩЕНКО в необходимости такого шага. Хотя раньше сам Ю.ЛУЦЕНКО от такого предложения отказался. Об этом шла речь 8 ноября на заседании президиума совета партии. По информации источника, Ю.Луценко в конце концов согласился.

“Все это подается, – сказал собеседник агентства, – под видом необходимости сохранения имиджа Президента, который на первом этапе съезда призвал сменить руководство партии”.

Как сообщал УНИАН, первый этап съезда НСНУ прошел 21 октября, завершение съезда состоится 11 ноября.

Сегодня Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что его никто официально не приглашал в качестве гостя принять участие в съезде НСНУ. «Официально не приглашали. Я не собираюсь идти и, тем более, возглавлять тоже», - сказал министр. При этом Ю.ЛУЦЕНКО в очередной раз отметил, что пока он остается министром внутренних дел Украины, то не будет «конвертировать свою деятельность в какую-либо политику».