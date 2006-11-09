У Сергея Лёвочкина родился сын
17:17, 09 ноября 2006Политика
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Это третий ребенок
В команде Януковича праздник – как стало известно TabloID, родился сын у главного помощника премьера, его правой руки Сергея Лёвочкина. Жена Лёвочкина Зина родила в понедельник. Параметры младенца отвечают стандартам: рост 57 сантиметров, вес 3600 граммов.
Источники TabloID сообщают, что младшего Лёвочкина назвали Владимиром.
Сейчас Сергей Лёвочкин возглавляет аппарат премьер-министра, определяет его рабочий график и руководит работой личных советников Януковича.
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