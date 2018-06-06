Статистика от Тимошенко: пипл схавает?
МВФ в заблуждение не вводит – в конце 90-х на этом украинская власть уже погорела, когда умышленно допустила двойной учет части золотовалютных резервов НБУ. Поэтому вводят в заблуждение нас...
|Турчинов, Тимошенко
Из официальной статистики нельзя узнать фактически ни о чем – ни о реальном наполнении бюджета, ни об осуществленных расходах, ни о поступлении взносов в Пенсионный Фонд, ни о его настоящем дефиците, ни об остатке средств на казначейском счету. Вместо этого украинцам скармливают заранее пережеванную пищу, которой они должны были бы удовлетвориться, – все сообщения правительственных чиновников сводятся к тому, насколько перевыполнен план поступлений.
Какой план, господа чиновники? Тот, что вы сами себе нарисовали, а затем корректируете по мере недовыполнения доходов? Это как столбик на границе, который можно двигать как вздумается. Если бы это план раз и окончательно было бы вывешен на сайте Минфина или Пенсионного фонда – скажем, в январе – и была бы возможность сопоставлять с ним полученные доходы, тогда этим реляциям можно было бы верить. А так – это умышленное введение в заблуждение населения.
Доходит до гротеска и комичного
|Игорь УМАНСКИЙ
Гротесково выглядит существование в стране двух видов отчетности – для внутреннего и внешнего потребления. Как «Жигули» для советских дорог и «Лада» на импорт. Пипл – он схавает. У нас, оказывается, консолидированный бюджет в первом квартале выполнен с профицитом. Хочется себя ущипнуть, но в отчете Департамента макроэкономического прогнозирования Министерства финансов Украины на полном серьезе утверждается, что превышение доходов над расходами сводного бюджета Украины в первом квартале 2009 года составило аж 71 млн 600 тысяч гривен.
|Юлия Тимошенко, Джейла Пазарбазиолу
Поскольку 1,1 процента ВВП составляют от 10 до 11 млрд грн (в зависимости от того, достигнет или нет в этом году объем украинской экономики символической отметки в один триллион гривен), то как их сопоставить с эйфоричной цифрой профицита (даже не дефицита) в 71 млн грн, на которой продолжает настаивать Минфин?
Напрашиваются три вывода. Первый – речь идет о несопоставимых понятиях. Второй – кто-то кого-то вводит в заблуждение. И третий, о котором мы уже говорили, – в Украине существуют два вида статистики: на импорт и для внутреннего потребления.
Действительно, методологически есть разница между бюджетом правительства в целом и консолидированным бюджетом. В последний, скажем, не засчитываются собственные финансы Пенсионного фонда. Но если даже одной методологией объяснить гигантское отличие в цифрах – 71 млн профицита и 11 млрд дефицита – то это значит: если в одной половине украинского фискального королевства еще как-то сводят концы с концами, то в другой – все полетело к черту. Прежде всего - Пенсионный Фонд с Нафтогазом, ведь их многомиллиардные займы в статистике Минфина, скорее всего, не учтены. Так кому нужна такая статистика, которая не пересекается с реальностью?
МВФ в заблуждение не вводит – в конце 90-х на этом украинская власть уже погорела, когда умышленно допустила двойной учет части золотовалютных резервов НБУ. Скандал с Луценко значительно уступает тому ущербу, который был тогда нанесен международной репутации Украины. Поэтому вводят в заблуждение нас.
А ближе к истине третья версия – Украина уже давно живет в двух информационных плоскостях. Наученная горьким опытом, украинская власть готовит отчетность для внешних аудиторов в строгом соответствии с международной матрицей предоставления данных - Специальным стандартом распространения данных, утвержденным Исполнительным советом МВФ. А народонаселению (включая Президента), "переживая" за их здоровье, предлагается информационный квас из концентрата вроде того пойла, которое появилось в мае на киевских улицах.
Но, похоже, большинство из нас – до тех пор, пока исправно платят зарплату – согласны угощаться таким коктейлем из недомолвок и искажений. Непредоставление полноценных данных смущает разве что немногих аналитиков, и их предупреждения уходят как вода в песок после того, как с ними попрепинаются в своих комментах оплаченные штабисты. Ведь железный занавес не долго будет касаться одной лишь официальной статистики – потом за ней закроют и другие амбарчики публичной информации, что уже демонстрирует скандал с Луценко.
Станислав Голубенко