Статистика от Тимошенко: пипл схавает?

Кризис оказался удобным поводом для того, чтобы украинцы оказались полностью отрезаны от информации о реальном положении дел в экономике в целом и о выполнении бюджета в частности. Если до конца марта и просачивалась та или иная информация изредка еще по инерции – например об остатке средств на едином казначейском счету – то с начала апреля как отрезало.

Из официальной статистики нельзя узнать фактически ни о чем – ни о реальном наполнении бюджета, ни об осуществленных расходах, ни о поступлении взносов в Пенсионный Фонд, ни о его настоящем дефиците, ни об остатке средств на казначейском счету. Вместо этого украинцам скармливают заранее пережеванную пищу, которой они должны были бы удовлетвориться, – все сообщения правительственных чиновников сводятся к тому, насколько перевыполнен план поступлений.

Какой план, господа чиновники? Тот, что вы сами себе нарисовали, а затем корректируете по мере недовыполнения доходов? Это как столбик на границе, который можно двигать как вздумается. Если бы это план раз и окончательно было бы вывешен на сайте Минфина или Пенсионного фонда – скажем, в январе – и была бы возможность сопоставлять с ним полученные доходы, тогда этим реляциям можно было бы верить. А так – это умышленное введение в заблуждение населения.

Доходит до гротеска и комичного

Смешно наблюдать, по крайней мере, как и.о.министра финансов Уманский объясняет проблемы с предоставлением информации тем, что внутри Минфина завелся компьютерный вирус, который на протяжении 10 дней лишал страну и Президента с его Секретариатом истинной информации о бюджете. Учитывая, что в прошлом году по бюджетной программе «создание автоматизированной информационно-аналитической системы финансовых и фискальных органов» Минфина было выделено 164 (!) млн. грн (профинансировано, правда, меньше), а в этом году – еще 7 миллионов грн, следует ожидать, что у Минфина достаточно ресурсов, чтоб обезвредить вирусы.

Гротесково выглядит существование в стране двух видов отчетности – для внутреннего и внешнего потребления. Как «Жигули» для советских дорог и «Лада» на импорт. Пипл – он схавает. У нас, оказывается, консолидированный бюджет в первом квартале выполнен с профицитом. Хочется себя ущипнуть, но в отчете Департамента макроэкономического прогнозирования Министерства финансов Украины на полном серьезе утверждается, что превышение доходов над расходами сводного бюджета Украины в первом квартале 2009 года составило аж 71 млн 600 тысяч гривен.

В то же время в тексте проекта Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, который обнародовал УНИАН – и который, в отличие от «письма Пинзеника», правительство не спешило опровергать по той причине, что все равно он через две-три недели будет официально обнародован – подписанты утверждают диаметрально противоположное: «бережное управление расходами позволило нам ограничить дефицит бюджета правительства до 1,1 процента ВВП по состоянию на конец первого квартала 2009 года»

Поскольку 1,1 процента ВВП составляют от 10 до 11 млрд грн (в зависимости от того, достигнет или нет в этом году объем украинской экономики символической отметки в один триллион гривен), то как их сопоставить с эйфоричной цифрой профицита (даже не дефицита) в 71 млн грн, на которой продолжает настаивать Минфин?

Напрашиваются три вывода. Первый – речь идет о несопоставимых понятиях. Второй – кто-то кого-то вводит в заблуждение. И третий, о котором мы уже говорили, – в Украине существуют два вида статистики: на импорт и для внутреннего потребления.

Действительно, методологически есть разница между бюджетом правительства в целом и консолидированным бюджетом. В последний, скажем, не засчитываются собственные финансы Пенсионного фонда. Но если даже одной методологией объяснить гигантское отличие в цифрах – 71 млн профицита и 11 млрд дефицита – то это значит: если в одной половине украинского фискального королевства еще как-то сводят концы с концами, то в другой – все полетело к черту. Прежде всего - Пенсионный Фонд с Нафтогазом, ведь их многомиллиардные займы в статистике Минфина, скорее всего, не учтены. Так кому нужна такая статистика, которая не пересекается с реальностью?

МВФ в заблуждение не вводит – в конце 90-х на этом украинская власть уже погорела, когда умышленно допустила двойной учет части золотовалютных резервов НБУ. Скандал с Луценко значительно уступает тому ущербу, который был тогда нанесен международной репутации Украины. Поэтому вводят в заблуждение нас.

А ближе к истине третья версия – Украина уже давно живет в двух информационных плоскостях. Наученная горьким опытом, украинская власть готовит отчетность для внешних аудиторов в строгом соответствии с международной матрицей предоставления данных - Специальным стандартом распространения данных, утвержденным Исполнительным советом МВФ. А народонаселению (включая Президента), "переживая" за их здоровье, предлагается информационный квас из концентрата вроде того пойла, которое появилось в мае на киевских улицах.

Но, похоже, большинство из нас – до тех пор, пока исправно платят зарплату – согласны угощаться таким коктейлем из недомолвок и искажений. Непредоставление полноценных данных смущает разве что немногих аналитиков, и их предупреждения уходят как вода в песок после того, как с ними попрепинаются в своих комментах оплаченные штабисты. Ведь железный занавес не долго будет касаться одной лишь официальной статистики – потом за ней закроют и другие амбарчики публичной информации, что уже демонстрирует скандал с Луценко.

Станислав Голубенко