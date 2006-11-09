22 ноября Луценко пойдет в кафе пить ром

Кабинет Министров не рассматривал вопрос о праздновании второй годовщины Помаранчевой революции 22 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО журналистам в Москве, где он принимает участие в конференции министров внутренних дел и министров юстиции стран - членов совета Европы.

«На Кабинете Министров не затрагивался вопрос о праздновании Майдана», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. (УНИАН: 22 ноября в Украине, согласно указу Президента Виктора ЮЩЕНКО, отмечается День свободы – УНИАН).

Что касается его лично, то, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, “я считаю, что это победа, и есть что праздновать». При этом он рассказал о планах празднования: «я имел контакт со своими друзьями Владимиром ФИЛЕНКО, Тарасом СТЕЦЬКИВЫМ, Николаем ТОМЕНКО – мы вчетвером, а возможно, еще несколько товарищей, с которыми мы поддерживаем достаточно отношения, пойдем в то кафе, вблизи Майдана, где мы восстанавливали кофе с ромом голос для выступлений (на Майдане)”. “Поэтому пойдем туда и отметим годовщину этой победы людей”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.