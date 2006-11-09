Щербань поставил Сумы на уши

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В Сумах сегодня в 14.00 началась внеочередная сессия Сумского областного совета V созыва, в повестке дня которой единственный вопрос - «Об общественно политической ситуации в области в связи с возвращением в Украину бывшего председателя Сумской областной государственной администрации Владимира ЩЕРБАНЯ».

Как передает корреспондент УНИАН, на сессии присутствуют 62 депутата облсовета из 90, народный депутат Украины от СПУ Леонид МОРДОВЕЦ, руководители области, правоохранительных структур региона, политических партий и общественных организаций, центральных и местных СМИ.

Возле помещения, в котором проходит сессия, представители Народного руха Украины и НСНУ держат флаги и несколько лозунгов с требованием не допустить возвращения В.ЩЕРБАНЯ в Сумскую область. Трансляция сессии идет в прямом эфире Сумской областной государственной телерадиокомпании и на сумскую Площадь Независимости.

По словам председателя Сумского облсовета Вячеслава ШАПОШНИКА, сессия была созвана по требованию депутатской фракции НСНУ. Накануне также состоялось согласительное заседание руководителей фракций облсовета, причем руководитель депутатской фракции Партии регионов Валерий ТОЛБАТОВ уже заявил, что на это заседание он приглашен не был.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского облсовета, предусматривается, что по итогам этой сессии будет принято обращение Сумского облсовета к Президенту Украины, председателю ВР Украины, премьер-министру Украины, генеральному прокурору Украины и министру внутренних дел Украины.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.