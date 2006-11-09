Заграница хвалит Януковича

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне «BB-» планируемому выпуску еврооблигаций Украины объемом 1 млрд. долл. со сроком погашения в 2016 году (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВ-/Стабильный/В; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВ/Стабильный/В).

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, которым располагает УНИАН.

«Уровень рейтингов Украины поддерживают высокие бюджетные показатели правительства, хорошие перспективы роста в среднесрочной перспективе и относительно низкий уровень долга, - отметил кредитный аналитик Standard & Poor`s Мориц КРАМЕР. - Несмотря на затяжной политический кризис, продолжавшийся с выборов в марте 2006 г., а также повышение вдвое цен на импортируемый газ в начале года, развитие экономики Украины превзошло ожидания».

По прогнозам S&P, экономический рост в Украине в 2006 году составит 6%, лишь немного замедлившись в 2007 г. При этом агентство отмечает, что показатели, связанные с прямыми иностранными инвестициями и экспортом, также превысят прежние оценочные цифры, демонстрируя устойчивость экономики по отношению к непредсказуемой политической ситуации.

S&P считает, что показатели состояния государственного сектора и внешней платежеспособности Украины значительно улучшились с 2000 г. Позиция внешней ликвидности страны сейчас сопоставима со средней для стран категории «ВВ», несмотря на сведение на нет положительного сальдо по счету текущих операций, последовавшее за неблагоприятными обстоятельствами, связанными с шоковыми ситуациями в торговле и растущим спросом населения.

«Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, лояльный по отношению к России (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ+/СтабильныйА-2; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: А-/Стабильный/А-2), по всей видимости, содействует более постепенному увеличению цен на импортируемый газ и уменьшению вероятности недопоставок, что крайне важно для защиты быстрорастущей, но исключительно энергоемкой экономики Украины от внезапных сбоев. Соответственно, цены на импортируемый газ будут увеличиваться чуть более, чем на одну треть, до управляемого уровня 130 долл. за 1 тыс. куб. м в 2007 г., что значительно ниже мировых цен, хотя все еще вероятно постепенное увеличение цен на газ, которое приблизит их к мировому уровню», - отмечается в сообщении S&P.

Тем не менее, S&P указывает, что уровень рейтинга Украины остается ограниченным слабыми политическими институтами и непоследовательной экономической политикой, а также низким уровнем благосостояния населения и подверженностью внешним неблагоприятным обстоятельствам.

«Противоборствующее политическое окружение и поляризованное общество продолжают негативно влиять на кредитоспособность страны, поскольку они уменьшают стабильность и предсказуемость политического курса, - отметил М.КРАМЕР. - Перспективы жесткого и последовательного осуществления реформ в среднесрочном периоде остаются сравнительно слабыми, в то время как риски внезапного поворота политического курса вспять весьма существенны».

Как сообщал УНИАН, в середине октября Министерство финансов определило синдикат банков в составе Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS лид-менеджером осуществления выпуска и размещения облигаций внешнего государственного займа Украины 2006 года.