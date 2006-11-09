Луценко нашел ”подходящее” место для переговоров с Россией

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня планирует обсудить в Москве со своими российскими коллегами вопрос обязательности выполнения процедуры экстрадиции украинских граждан, которые находятся в России и разыскиваются украинскими правоохранителями за совершение преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО в Москве принимает участие в Конференции руководителей органов внутренних дел и юстиции стран-членов Совета Европы

Он сказал журналистам: “Я планирую обсудить эти вопросы с моими коллегами из России, а также провести определенные правовые процедуры для обязательного гарантирования выполнения всех международных обязательств со стороны всех наших коллег”.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, одной из наиболее результативных возможностей для такого разговора «является работа в кулуарах». В частности, он отметил, что сегодня после завершения конференции в Москве состоится товарищеский матч по хоккею между МВД Беларуси и России, на который приглашены все министры. «Поэтому я воспользуюсь случаем неофициального общения с коллегами, чтобы обсудить честно и откровенно проблемы, которые возникли в вопросах экстрадиции (преступников) в Украину, потому что я хочу подчеркнуть, что проблемы экстрадиции (преступников) из Украины нет ни у одной страны», - отметил он.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что его «радует», когда «представитель России заявляет о том, что его волнует проблема невыполнения процедуры экстрадиции по политическим мотивам в Россию». «Это напоминает ситуацию, близкую нашей. Поэтому надеюсь, что по отношению к нам уважаемые российские друзья будут поступать симметрично: если хочешь, чтобы с тобой поступали по закону, поступай так же по отношению к другим», - отметил министр.