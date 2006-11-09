Гриценко отстрелялся на ”5”

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на “отлично” стреляет из пистолета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал журналистам на Житомирском полигоне.

“Министр обороны лично выполнил две контрольные стрельбы из пистолета Макарова – обе на отлично – десятки, девятки, восьмерки”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что не имеет соответствующих навыков, но хорошо стрелять ему помогает база, которая была заложена еще в Суворовском училище.

“У меня есть моральное право проверять офицеров и спрашивать их за то, если они не выполняют упражнения на "отлично”, - добавил министр.