Порошенко нашел ложку меда в бочке с дегтем

Народный депутат, член Президиума “Нашей Украины” Петр ПОРОШЕНКО называет 100 дней деятельности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА 100 днями дестабилизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина".

"Рядовой гражданин за 100 дней правительства ЯНУКОВИЧА не сможет вспомнить ни одного позитива", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

“Это не просто мои впечатления, это сухие статистические данные, – отметил П.ПОРОШЕНКО. – В октябре 2006 цены повысились на 2,8%, а в октябре 2005 – всего на 0,8%, и это при том, что тогда были худшие условия”. По его словам, “на сегодня внешнеэкономическая конъектура по основной продукции украинского экспорта более благоприятна, чем в 2005 году. Это одна из главных причин, почему произошло сокращение прироста ВВП в 2005 году – лишь потому, что было резкое падение цен на черную металлургию. И эта тенденция была кардинально изменена в 2006 году”.

Также, как убежден П.ПОРОШЕНКО, правительство абсолютно потеряло контроль над ситуацией с ценами на местах. “Оно просто отпустило цены и сейчас не знает, как эти процессы упорядочить, – отметил народный депутат. – Повышение цен на тарифы сегодня является абсолютно неоправданным, поскольку прирост цен на газ произошел только для промышленности, потому что потребности ЖКХ компенсируются газом украинской добычи. А правительство в этой ситуации оказалось беспомощным в защите граждан”.

По убеждению П.ПОРОШЕНКО, Кабмин также провалил бюджетный процесс, ведь в бюджет можно было внести изменения, которые бы компенсировали те инфляционные процессы, происходившие в сентябре-октябре. “Достаточно было для обеспечения роста реальной заработной платы перенести на год повышения ставки подоходного налога с граждан с 13 до 15%, – сказал он. – Если вы не поднимаете минимальную заработную плату, вы не имеете права повышать налог на прибыль. Правительство вообще не думает об этом”.

Обострилась, по словам П.ПОРОШЕНКО, и ситуация с НДС, “и правительство не способно предложить нечего, кроме пресловутых спецсчетов по НДС”. “Кроме того, правительство по факту осуществило серьезную кадровую чехарду, и мы сегодня имеем 100 дней абсолютной кадровой дестабилизации”, - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, правительство провалило и переговорный процесс с Россией относительно газа. “Несмотря на обещания стабилизировать ситуацию, ссылаясь на предварительные договоренности, на самом деле Кабмин обеспечил существенное повышение цен без соответствующего роста платы за транзит газа, и из-за этого Украина потеряет миллиарды долларов, – отметил он. – А теперь мы ожидаем еще и повышения цен на топливо для ядерных электростанций и как следствие - повышение тарифов на электроэнергию”.

“Правительство теряет наработанные материалы по привлечению иностранных инвесторов, – отметил народный депутат. – Правительством ЕХАНУРОВА были обеспечены рекордные инвестиции за все время существования Украины, а на сегодня в результате непрогнозируемых действий правительства ЯНУКОВИЧА темпы привлечения инвестиций находятся под угрозой”.

Вместе с тем П.ПОРОШЕНКО, “чтобы быть объективным” назвал и позитив. “Если во втором чтении представители коалиции поддержат законопроекты по ВТО, это сможет в известной мере исправить те негативные экономические тенденции, которым было положено начало непрофессиональными действиями правительства за первые 100 дней”, - сказал он.