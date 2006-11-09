Третьяков предлагает усилить Нашу Украину... Бессмертным
Размышления нардепа
Народный депутат, представитель «Нашей Украины» Александр ТРЕТЬЯКОВ считает оптимальным на сегодня вариантом для «Нашей Украины» оставить Романа БЕССМЕРТНОГО председателем Совета НСНУ.
Такое мнение он выразил в интервью «Главреду».
«Потому что нужно прекратить все эти дискуссии и понять: партии нужно не омоложение, а усиление», - сказал О.Третьяков, прибавив, что Р.Бессмертній - это усиление партии.
Он отметил, что «Нашей Украине» необходим руководитель Совета партии. «Аргумент первый. Я не понимаю процессов, которыми никто не управляет. Говорю это как управленец. Потому что иначе это похоже на анархию. Второе. Если в сегодняшней ситуации мы избираем руководителя не из партии, а «варяга», то мы, в сущности, признаем, что все ранее сделанное было неэффективным и неправильным. Директора заменяют когда? Когда не справился. Я же убежден, что состав руководства, который есть сегодня, абсолютно дееспособен. И это не признание своей ошибки - взять и засунуть председателя в песок, как страус, сказав: «Давайте упраздним эту должность – руководителя совета партии». Это не решение проблемы, а отход от нее», - объяснил свою позицию О.Третьяков.