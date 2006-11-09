Генпрокуратура и КРУ довели людей Гриценко до стресса

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО называет недопустимой кампанию по дискредитации руководителей силовых ведомств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на Житомирском полигоне.

«В последнее время осуществляется политическое давление на руководителей силовых ведомств и ширится кампания по дискредитации, в том числе министра обороны. Это абсолютно неприемлемо для уважающего себя государства», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По словам министра, многочисленные проверки со стороны Генеральной прокуратуры и Контрольно-ревизионного управления не дают ему возможности работать. «На протяжении уже двух месяцев постоянные проверки, изъятие материалов, которые вывозятся машинами, останавливают работу департаментов. Довели уже до того, что люди, которые работают день и ночь – мои заместители, начальник Генерального штаба уже в состоянии психологического стресса», - сказал А.ГРИЦЕНКО. Он сообщил, что два его заместителя находятся в госпитале.

В то же время министр отметил, что имеет нормальную психику и не позволит, чтобы лихорадило офицерский корпус и Министерство обороны. А.ГРИЦЕНКО также заявил, что в ходе проверок КРУ нарушает украинское законодательство. Он объяснил, что после завершения ревизии на протяжении пяти дней должен быть составлен акт, но уже после завершения некоторых проверок прошло больше месяца, но соответствующие акты отсутствуют. Он также отметил, что соответствующий закон запрещает без наличия акта распространять любую информацию о проверке, но «через СМИ по парламенту гуляют сплетни, где Министерство обороны обвиняется в разбазаривании 6 млрд. грн.». А.ГРИЦЕНКО в который раз подчеркнул, что эта информация является ложной, поскольку даже за весь 2006 год Минобороны получило меньшую сумму.

Он отметил, что неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру по поводу незаконных действий КРУ.