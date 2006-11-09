Интерпол подаст в суд на американских адвокатов Щербаня

Начальник Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл КУЛИКОВ намерен обратиться в суд с иском к американским адвокатам, которые обвинили возглавляемую им структуру при МВД в фальсификации «красной карточки» на розыск экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Москве, где принимает участие в конференции министров юстиции и внутренних дел стран - членов Совета Европы.

«Я считаю, что здесь затронута моя честь и достоинство. Я буду отстаивать их в суде», - сказал К.КУЛИКОВ.

Кроме того, он отметил, что это уже не первая попытка адвокатов юридической компании, которая представляет интересы В.ЩЕРБАНЯ, атаковать МВД Украины и Интерпол. К.КУЛИКОВ расценивает это как вмешательство «в наши внутренние дела».

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

8 ноября американский адвокат В.ЩЕРБАНЯ Хореа МОКАНУ заявил, что его подзащитный был арестован в США на основании сфабрикованных документов – «красного сообщения» Интерпола и ордера на арест, выданного Сумским судом.