Ющенко хочет, чтоб Янукович прошел тесты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает экономические достижения Украины, но считает, что правительству еще надо пройти «ключевые тесты», которые засвидетельствуют его дееспособность.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам, оценивая 100 дней роботы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, Президент отметил, что 100 дней являются временем для четкого формирования курса национального правительства. «Я хотел бы выделить 2-3 теста, которые будут ключевыми для деятельности правительства», - сказал он.

Первым В.ЮЩЕНКО назвал способность правительства наследовать и развивать внутренний и внешний курс Украины. Он подчеркнул, что Украина должна сформировать четкий общенациональный курс, причем как внутренний, так и внешний. «Это особая знаковая вещь, которая говорит о перспективах национального развития». Президент подчеркнул, что это важно для всех граждан, развития бизнеса, отношений Украины с другими государствами. «Я не скажу, что являюсь свидетелем того, что эта политика демонстрирует глубокую последовательность того, что было сделано за последние 1,5 года. Я не могу быть доволен по некоторым направлениям в сфере внутренней национальной политики, я не могу быть доволен некоторыми акцентами, которые ставит правительство во внешней политике», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это касается и присоединение Украины к системе коллективной европейской безопасности.

Президент выразил пожелание иметь более прозрачную политику в вопросах, связанных со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Вторым тестом Президент считает принятие бюджета, который бы обеспечивал социальные стандарты и не допускал ручного управления.

В то же время Президент подчеркнул, что сегодня Украина имеет уникальную динамику экономического развития по сравнению с другими странами Восточной Европы. «Я думаю, что значительная часть показателей, которые были достигнуты за полгода, за полтора года, сегодня находятся в хорошей динамике. Это одни из лучших показателей по Восточной Европе, странах бывшего Советского Союза. Если мы закончим этот год с динамикой около 7%, я думаю, что это будет один из лучших показателей в Европе», - отметил Президент, добавив, что это тот комплимент, который бы он хотел сказать как правительству, так и всем ветвям власти.

Президент в который раз подчеркнул, что готов сотрудничать с правительством. Он заметил, что это не только его прямая обязанность, но и понимание необходимости политической консолидации и взаимопонимания. «Это то, что необходимо сегодня Украине на ближайшие годы», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО назвал демонстрацией новой политики то, что Президент общается с оппозицией и властью. «Я хотел бы, чтобы это прозвучало в особом контексте – я за сотрудничество между органами власти. И из моих уст не будет звучать то, что будет унижать тот или другой институт власти или личность, представляющая этот институт, – это правило, это принцип», - сказал В.ЮЩЕНКО.