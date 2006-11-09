Томенко не понимает, по чьей квоте в правительство попал Табачник

Председатель парламентского Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай ТОМЕНКО обратился к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разъяснить официальную позицию правительства относительно гуманитарной политики Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКА, об этом он сказал во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета «Острожская академия» по случаю Дня украинской письменности и языка, отметив, что, «к сожалению, сегодня защита и поддержка украинского языка и культуры перестали быть одними из приоритетных заданий власти».

К такому выводу, по его словам, приводит ряд событий, которые происходят при участии представителей власти, и на которые руководство страны и общество никак не реагируют.

Во-первых, сказал Н.ТОМЕНКО, народный депутат из фракции Партии регионов Юрий БОЛДЫРЕВ в своем выступлении на Всемирном конгрессе соотечественников в Москве призывал начать переселение в Россию украинцев из центральных и западных областей Украины. В частности, как сообщали многие СМИ, член Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Ю.БОЛДЫРЕВ предложил переселить в Сибирь и Приморский край России жителей Житомирской и Волынской областей Украины. По мнению Н.ТОМЕНКО, «фактически, речь идет об использовании опыта сталинского переселения и депортации людей, которые тогда выступали за права украинцев на собственное государство, культуру и язык. Но страшнее всего в данном случае – не заявление члена фракции Партии регионов, а отсутствие соответствующей реакции со стороны правительства и общества».

Во-вторых, заметил Н.ТОМЕНКО, многочисленные интервью вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам Дмитрия ТАБАЧНИКА, в одном из которых (в газете «Сегодня» от 12 октября т. г.) вице-премьер отметил, что «нельзя вести культурную политику только в интересах узкого слоя украиноязычной интеллигенции, которая просто боится конкуренции во всем».

«Таким образом, получается, что заданием правительства и, в частности, вице-премьера по гуманитарным вопросам является защита в первую очередь русскоязычной интеллигенции. И опять же – никакой реакции со стороны власти. Возможно, причина этого в том, что до сих пор никто не может сказать, по чьей квоте Д.ТАБАЧНИК находится в правительстве – «Нашей Украины» или какой-то другой политической силы», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В-третьих, сказал депутат, власть никак не реагирует на ситуацию, которая сложилась в Киевской городской государственной администрации, где городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вместе со своими заместителями вопреки действующему законодательству де-факто сделали русский язык государственным. При этом Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что при отсутствии какого-либо решения «Нашей Украины» Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ до сих пор остается единственным чиновником, который является и мэром столицы, и в то же время продолжает претендовать на место народного депутата по списку «Нашей Украины».

Н.ТОМЕНКО сообщил, что он обратился к премьер-министру с просьбой разъяснить официальную позицию правительства относительно гуманитарной политики страны. «Премьер-министр должен объяснить, соответствует ли позиция вице-премьера Д.ТАБАЧНИКА, народного депутата от Партии регионов Ю.БОЛДЫРЕВА и других государственных должностных лиц нынешней гуманитарной идеологии Кабинета Министров Украины, не предусматривает ли новая гуманитарная политика правительства поддержку украинского языка, культуры и истории», - отметил народный депутат.