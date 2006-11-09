Ющенко не хочет плестись в хвосте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на конец декабря этого года должно быть сформировано все необходимое законодательство для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отметив, что сегодня необходимо четко очертить шаги Украины на пути вступления в эту организацию. «Чтобы мы все понимали, что третья декада декабря - это самое отдаленное время для того, чтобы продемонстрировать всю правовую готовность страны к адаптации правил и процедур ВТО», - отметил Президент. Он подчеркнул, что нельзя терять попусту время.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что вчера в ВТО была принята 150-я страна – Вьетнам. Он отметил, что вне ВТО остаются лишь две мощные страны – Украина и Россия. «Я не хочу, чтобы Украина плелась в хвосте, и поэтому любую демагогию относительно ВТО я не воспринимаю как национальную консолидирующую политику», - подчеркнул он.