Гриценко требует отставки Генпрокурора

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО требует отставки Александра МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня журналистам на Житомирском полигоне.

«Если на должность генпрокурора будет назначен порядочный человек, ответственный человек, то это даст возможность сотням и тысячам высококвалифицированных следователей Генеральной прокуратуры выполнять свое дело. Только тогда мы сможем говорить об эффективной борьбе с коррупцией», - сказал А.ГРИЦЕНКО. «Не может страна жить при таком генеральном прокуроре – этот человек должен уйти в отставку. Если у него есть остатки порядочности, то он напишет заявление сам», - прибавил министр.

Он подчеркнул, что для решения одной из главных кадровых проблем в государстве необходимо немедленно уволить А.МЕДВЕДЬКО.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что в каждом выступлении Президент Украины, премьер-министр Украины и председатель Верховной Рады говорят о борьбе с коррупцией, но «до тех пор, пока Генпрокуратуру возглавляет А.МЕДВЕДЬКО, никакой борьбы с коррупцией у нас не будет».

По словам А.ГРИЦЕНКО, сейчас дана команда распространять информацию в обществе, что министр обороны является коррупционером номер один, а Министерство обороны разбазарило 6 млрд. грн. Он отметил, что за полтора года пребывания в должности не украл и не приобрел ни одного участка, ни одного квадратного метра или акции любого предприятия.

Министр заверил, что даже в случае использования служебного автомобиля в собственных целях платит из собственного кармана за каждый километр проезда. «Все обвинения абсолютно безосновательны», - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что чувствует серьезную поддержку в борьбе с коррупцией со стороны председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, «но со стороны А.МЕДВЕДЬКО такого нет, напротив, затягиваются дела, не рассматриваются дела, а направленные материалы из Министерства обороны остаются без рассмотрения». Кроме того, сказал он, Генпрокуратура не возбуждает уголовные дела в случаях, когда они должны возбуждаться.