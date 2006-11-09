Бессмертный боится тайного голосования?

Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ ожидает от съезда партии “Народный Союз Наша Украина”, второй этап которого состоится 11 ноября, решение десяти партийных позиций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

Большинство из этих позиций изложены в проекте изменений к программе партии “Наша Украина”, а также в проекте “Основных программных целей и политических задач партии на современном этапе 2006-2009 гг”.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ считает, что съезд должен продемонстрировать единство партийной команды, укрощение личных амбиций отдельных политиков, выполняющих внешний сценарий под названием “раскол пропрезидентской партии”.

По его словам, этот сценарий является общим как для оппонентов «помаранчевой революции», так и для некоторых бывших соратников. “Партия и одноименная парламентская фракция остается последним бастионом Президента ЮЩЕНКО. Расколов партию и фракцию, оппоненты попробуют в очередной раз лишить народ права избирать Президента Украины, инициировал это в стенах парламента», - считает Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его убеждению, съезд четко должен заявить о сохранении внешнего курса Украины, провозглашенного Президентом, - на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Также в программу “Нашей Украины” должен быть внесен раздел об укреплении национальной идентичности.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, делегаты съезда НСНУ должны определиться относительно своего отношения к политической реформе.

Он считает, что съезд должен принять изменения в устав партии, которые призваны углубить внутрипартийную демократию.

Кроме этого, делегаты съезда должны сформировать свое виденье принципов формирования руководящих органов партии – совета и президиума. При этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ отмечает, что выступает за расширение состава президиума и совета. Именно этот принцип обеспечит сохранение демократического механизма принятия решений. Также лидер фракции “Наша Украина” настаивает на представлении в совете партии как минимум трех партийцев с каждого региона Украины.

По убеждению Р.БЕССМЕРТНОГО, съезд должен закрепить решение совета партии “Наша Украина” и одноименной парламентской фракции о переходе в оппозицию. По мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, это вопрос решен, но нуждается в подтверждении во избежания всякого рода политических спекуляций.

Делегаты съезда должны обсудить и выразить свое отношение к организации оппозиционной правицы – конфедерации “Европейская Украина”.

Делегаты также должны выразить свое отношение относительно формирования состава оппозиционного правительства.

Также, считает лидер фракции “Наша Украина”, делегаты должны дать ответ на вопрос: Президент – почетный председатель партии или реальный председатель партии, поскольку именно от ответа на него зависит организация внутрипартийной работы.

Говоря о механизме избрания председателя совета партии, Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил: “Кто и как будет избирать председателя совета, должен дать ответ устав партии”. При этом он заметил, что выступает “против тайного голосования в этом вопросе, поскольку демократический подход позволяет голосование и в открытом режиме”. “ Я никогда не рвался к партийному лидерству и не держусь за это кресло. Для меня партийное единство превыше всего”, - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ (Р.БЕССМЕРТНЫЙ на сегодня является председателем совета НСНУ – УНИАН).