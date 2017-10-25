Порошенко поздравил "хорошего друга Украины" с избранием на должность главы Бундестага

Президент Украины Петр Порошенко поздравил министра финансов Германии Вольфганга Шойбле с избранием на должность президента Бундестага.

Об этом говорится в сообщении главы украинского государства в Twitter.

"Искренне поздравляю Вольфганга Шойбле как нового президента Бундестага Германии", - написал Порошенко.

Президент отметил, что Шойбле заслужил признание как широко известный и опытный политик, и назвал его хорошим другом Украины.

Как сообщает Deutsche Welle, новым президентом немецкого парламента Шойбле избран во вторник, 24 октября, на учредительном заседании Бундестага.

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За кандидатуру 75-летнего политика - однопартийца канцлера Ангелы Меркель проголосовал 501 парламентарий из 709 членов нового состава Бундестага, 173 высказались против избрания Шойбле, а 30 - воздержались. Предыдущий глава Бундестага Ламмерт решил не баллотироваться в парламент на выборах, состоявшихся в прошлом месяце.

Как сообщал УНИАН, Шойбле выдвинула на должность фракция Христианско-демократического союза (ХДС).