Итоги голосования в Германии: стало известно, кто может возглавить Бундестаг

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле может стать главой Бундестага.

Как передает Deutsche Welle, в среду, 27 сентября, фракция Христианско-демократического союза (ХДС) объявила о его выдвижении на должность.

«Мы рады, что Вольфганг Шойбле выразил готовность стать кандидатом на эту должность», - заявил председатель фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер.

В случае избрания председателем парламента Шойбле заменит на этом посту Норберта Ламмерта.

Кандидатуру Шойбле готова поддержать Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая тем временем избрала председателя своей фракции. Им впервые стала женщина. Эту должность заняла министр труда и социальных дел Германии Андреа Налес. Ее кандидатуру поддержали 137 из 152 членов фракций.

Напомним, в Германии в воскресенье, 24 сентября, состоялись выборы в Бундестаг. Победу на них одержал блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель, получив 33 процента голосов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 20,5 процента голосов. Третье место на выборах заняла правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая впервые прошла в парламент с более чем 13 процентами голосов. Также в Бундестаге следующего созыва будут представлены свободные демократы, «зеленые» и левые.