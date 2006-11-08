Ющенко и Лавров говорили о Гоголе, Довженко, границах и стратегии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ отметил стратегический характер украинско-российских отношений и необходимость постоянного интенсивного диалога всех ветвей власти для выведения этих взаимоотношений на качественно новый уровень.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, во время встречи стороны обсудили состояние подготовки и повестку дня первого заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Во время встречи В.ЮЩЕНКО с С.ЛАВРОВЫМ обсуждались вопросы, связанные с упрощением пересечения украинско-российской границы и увеличением количества пунктов пропуска. Речь шла о встречах министров иностранных дел обеих стран с руководителями приграничных регионов.

Стороны отметили прогресс в вопросах демаркации украинско-российской границы и делимитации в Азовском море.

Также в ходе встречи речь шла о состоянии проработки Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства и межправительственного Соглашения о реадмиссии.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО и С.ЛАВРОВ обсудили взаимодействие в вопросах, связанных с урегулированием ситуации в Приднестровье.

Президент Украины затронул тему перезахоронения праха Александра Довженко. С.ЛАВРОВ выразил готовность способствовать в решении этого вопроса.

Российская сторона предложила провести совместные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Николая Гоголя.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ С.ЛАВРОВ находился в Украине для участия в работе Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.