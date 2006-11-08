Партия регионов не хочет вмешиваться в разборки с СБУ

Народный депутат Украины из Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ отрицает причастность Партии регионов к инициативе создать комиссию для расследования деятельности Игоря ДРИЖЧАНОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сообщил журналистам.

«Партия регионов не имеет к этому никакого отношения», - сказал В.СИВКОВИЧ.

Он отметил, что под проектом постановления подписались только отдельные депутаты фракции Партии регионов, при этом централизованного решения фракции не было.

В.СИВКОВИЧ считает, что инициаторами расследования деятельности И.ДРИЖЧАНОГО выступили «бывшие руководители СБУ».

«Партия регионов не хочет вмешиваться в это столкновение», - добавил В.СИВКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде 31 октября зарегистрирован проект постановления о создании ВСК по проверке обвинений в противоправной деятельности председателя СБУ И.ДРИЖЧАНОГО. Проект внесли депутаты Евгений ГЕЛЛЕР и Нурулислам АРКАЛЛАЕВ (фракция Партии регионов) и Олег АНТИПОВ (фракция БЮТ).