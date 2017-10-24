На работу через тоннель: журналисты показали, как нардепы спасаются от гнева митингующих (видео)
Самый известный ход ведет из здания парламентских комитетов в зал Верховной Рады, но он – лишь часть целого комплекса.
Чтобы не попасть под “горячую руку” митингующих под Верховной Радой расчетливые депутаты пробираются в Парламент окольными путями.
Как говорится в сюжете программы «Гроші» на телеканале 1+1, обойти возмущенных протестующих народным избранникам помогают подземные тоннели. Оказывается, в самом центре столицы прямо под главными админзданиями страны скрыт еще один правительственный городок.
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Самый известный ход ведет из здания парламентских комитетов в зал Верховной Рады, но он – лишь часть целого комплекса таких туннелей и бункеров, который был построен еще в советские времена для защиты власть имущих в случае непредвиденной катастрофы или войны.