Киевский теризбирком отозвал свое решение

Киевская городская территориальная комиссия отзывает свое поспешное решение о созыве нового Киевсовета. Об этом сообщает газета "Сегодня". Вчера во многих СМИ была распространена информация, что 14 апреля в 14 часов состоится первое заседание новоизбранного Киевсовета. Как оказалось, теризбирком допустил ошибку, и что именно толкнуло главу комиссии к такому решению - остается неизвестным. Новую дату созыва назначат на одном из следующих заседаний вышеупомянутой комиссии. Ближайшее из них - завтра.