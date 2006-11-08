Янукович не помнит, дарил ли Щербаню ружье

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не помнит, дарил ли он бывшему председателю Сумской облгосадминистрации Владимиру ЩЕРБАНЮ ружье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве по просьбе журналистов прокомментировать информацию, что при обыске у В.ЩЕРБАНЯ нашли ружье, якобы подаренное В.ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я не знаю, о каком ружье идет речь... Если я подарил В.ЩЕРБАНЮ ружье когда-то, возможно, это было так, потому что мы работали вместе, и В.ЩЕРБАНЬ был, кстати, неплохим председателем администрации Донецкой области (В.ЩЕРБАНЬ возглавлял Донецкую область в 1994-1996 гг. – УНИАН). Я тогда работал руководителем объединения. Возможно. Но у нас с ним были в то время, кроме того, что такие отношения, еще тогда были и дружеские отношения. Я просто не помню”, - сказал премьер.

При этом он отметил, что никому не обязан докладывать, кому из людей, с которыми работал в своей жизни, какие дарил подарки.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил убеждение, что, даже, если он и дарил В.ЩЕРБАНЮ ружье, - из этого не следует делать сенсаций.

“Вы знаете, мы все живые люди, мы живем среди людей, у нас есть человеческие отношения, и кто над этими отношениями насмехается, или делает из этого сенсацию, я скажу так: посмотрите на себя. Вы хотели бы, чтобы над вами насмехались…? Дайте ответ на этот вопрос. Я считаю, что нет”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что в случае, если В.ЩЕРБАНЬ в чем-то нарушил закон, то должен отвечать, в соответствии с решением суда.

Как сообщал УНИАН, в мае 2005 года Департамент связей с общественностью МВД Украины сообщил, что в Сумах во время проведения санкционированного обыска в квартире бывшего председателя областной государственной администрации В.ЩЕРБАНЯ изъято два пистолета, четыре незарегистрированных охотничьих ружья и почти 1,3 тыс. патронов к разному оружию.