Наша Украина призывает Януковича подать в отставку

Политическая партия "Народный Союз Наша Украина" отрицательно оценивает первые сто дней правительства Виктора ЯНУКОВИЧА и призывает его подать в отставку.

Об этом говорится в заявлении “Нашей Украины”, переданном УНИАН.

«Наша Украина» заявляет, что 100 дней деятельности правительства ЯНУКОВИЧА, которое шло на выборы под лозунгом «улучшения жизни уже сегодня», на практике привели к обратному. Падает уровень жизни украинских граждан, заложены предпосылки к утрате экономического суверенитета, дальнейшего снижения реальных доходов людей и коллапса экономики Украины уже в 2007 году. Немотивированными и губительными для экономики государства шагами правительство «отметилось» практически во всех отраслях.

В документе отмечается, что “только за три месяца «деятельности правительства» ЯНУКОВИЧА рост цен на потребительские товары составил 4,7%, тогда как за весь предыдущий год этот показатель составлял лишь 3,8%. В проекте бюджета на 2007 год правительство декларирует увеличение социальных расходов на 8%, а минимальной зарплаты на 12,5% (самый низкий уровень за последние годы). В то же время уровень инфляции на 2007 год планируется в размере 13%, что означает существенное снижение как реального уровня социальных расходов, так и минимальной заработной платы – малообеспеченные будут становиться еще беднее”.

“Сегодня правительство гордится частичным погашением шахтерам задолженности по выплате заработной платы. В то же время он замалчивает тот факт, что в 2007 году получатели регрессных платежей из бюджета, среди которых большинство – именно шахтеры, перестанут их получать по достижении ими пенсионного возраста”, - отмечает “Наша Украина”.

По мнению членов НСНУ, “в то же время не оставлены вне поля зрения те, кто своей деятельностью совместно с правительством уже грабил государственный бюджет в 2003-2004 годах. Возобновление в 2007 году налоговых льгот для свободных экономических зон будет означать возвращение в экономику Украины «черных дырок», через которые будут разворовываться государственные средства, приближенные к власти дельцы будут уклоняться от уплаты налогов, а недопоступления в государственный бюджет составят около 20 миллиардов гривен”.

Также “Наша Украина” считает, что правительство создает предпосылки для коррупционных схем при осуществлении государственных расходов и в приватизационных процессах, а также с возмещением НДС.

Кроме того, непрофессиональной и угрожающей национальной безопасности “Наша Украина” считает деятельность правительства ЯНУКОВИЧА в урегулировании вопроса обеспечения страны природным газом. НСНУ напоминает, что правительством Юрия ЕХАНУРОВА было заключено 5-летнее соглашение на поставки газа из Российской Федерации по цене 95 долларов США за тыс. кубометров при соответствующем повышении тарифа на транзит. “Правительство ЯНУКОВИЧА только за три месяца своей деятельности повысило ее до 130 долларов, не добившись при этом денежных компенсаторов в виде повышения стоимости транзита российского газа через территорию Украины”, - отмечается в заявлении.

Также НСНУ считает, что правительство и антикризисная коалиция тормозят вступление Украины во Всемирную торговую организацию.

Кроме того, угрожающими продовольственной безопасности и позициям Украины на зарубежных рынках “Наша Украина” считает административное вмешательство правительства в формирование рынка зерновых. По ее мнению, внедрение лицензирования, а затем квотирование экспорта фуражного зерна приведет не только к миллионным убыткам крестьян, но и к банкротству сотен предприятий, невозврату банковских кредитов и обогащению приближенных к власти дельцов за счет ручного управления, спекуляций и коррупционных схем при экспорте зерновых.

Ввиду губительности для государства и людей экономической политики нынешнего Кабинета Министров Украины уже после 100 дней деятельности, «Наша Украина» призывает членов экономически непрофессионального и непоследовательного правительства Виктора ЯНУКОВИЧА подать в отставку.