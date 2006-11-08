Янукович преодолел растерянность

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина и Россия преодолели инертность во взаимоотношениях. Об этом он сказал сегодня во встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, украинский премьер отметил: «С нашей точки зрения, мы преодолели ту инертность, которая была во взаимоотношениях в последнее время, и ту некоторую растерянность, которая была, как нам кажется».

Он подчеркнул, что вопросы двухсторонних взаимоотношений требуют своевременного реагирования и рассмотрения, чего, по его мнению, Украине и России не хватало в последние два года.

Украинский премьер также подчеркнул, что во время заседания экономического комитета Межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин» в Киеве он со своим российским коллегой Михаилом ФРАДКОВЫМ пришел к выводу, что нельзя делать таких больших перерывов в заседаниях комитетов и комиссий, как это произошло с 2004 по 2006 год.