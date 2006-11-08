Янукович отметит свои 100 дней по-ленински
15:45, 08 ноября 2006Политика
596 0
Рубеж перейден 7 ноября
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не намерен праздновать 100 дней деятельности своего правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Праздника, как такого, не будет, будут такие итоговые мероприятия», - сказал премьер.
Он отметил, что, в частности, планируется обнародовать для общественности отчет правительства за первые 100 дней работы, а также планируется очертить планы на будущее.
«На многое нужно сделать, чтобы праздновать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября исполнилось 100 дней с начала работы правительства В.ЯНУКОВИЧА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter