Янукович отметит свои 100 дней по-ленински

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не намерен праздновать 100 дней деятельности своего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Праздника, как такого, не будет, будут такие итоговые мероприятия», - сказал премьер.

Он отметил, что, в частности, планируется обнародовать для общественности отчет правительства за первые 100 дней работы, а также планируется очертить планы на будущее.

«На многое нужно сделать, чтобы праздновать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября исполнилось 100 дней с начала работы правительства В.ЯНУКОВИЧА.